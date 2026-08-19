Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu
Ordu'da bir araçta 5 bin 578 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da bir araçta sentetik uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 bin 578 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.Ş, E.Ö. ve İ.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA
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