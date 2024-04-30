Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Ordu\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Ordu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde şüphelendikleri bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Kovalamacanın ardından araç durduruldu ve yapılan aramada 7 kilo 227 gram uyuşturucu elde edilebilen kimyasal hammaddesi ile 20 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi. S.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

30.04.2024 11:59
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde şüphelendikleri bir otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, bir süre devam eden kovalamacanın ardından aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 7 kilo 227 gram uyuşturucu elde edilebilen kimyasal hammaddesi ile 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. (43), B.B.B. (24) ve M.A. (26), emniyetteki işlemlerinin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

S.K uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Ordu, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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