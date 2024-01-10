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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen maddeler arasında 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 156 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 103 tabanca fişeği bulunuyor. Şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi, diğer 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Ordu\'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı
10.01.2024 - 14:18,
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, O.K, A.Ş, A.K, A.Ş, Ö.K. ile M.E'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 60 parça elektronik sigara doldurma aparatı içerisinde 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu, 156 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 103 tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerden O.K. emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen A.K, A.Ş, Ö.K. ve M.E. (47) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ordu, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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