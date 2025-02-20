Ordu\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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ORDU'da yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.