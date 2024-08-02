Ordu'daki Üreticiler Fındık Alım Fiyatına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Ordu'daki Üreticiler Fındık Alım Fiyatına Tepki Gösterdi

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Ordu'daki fındık üreticileri, 130 TL olarak açıklanan fındık alım fiyatına tepki gösterdi. Üreticiler, masrafların artması ve karlılık sorunu nedeniyle en az 200 TL olması gerektiğini belirtti. Fındık alım fiyatının düşük olması nedeniyle üreticilerin zarar edeceği ve gelecek yıl fındık üretiminin azalabileceği ifade edildi.

02.08.2024 13:34
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Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

(ORDU) - Ordu'daki üreticiler 130 TL olarak açıklanan fındık alım fiyatına tepki gösterdi. ANKA'ya konuşan üretici, "Fındık işi bitti. Artık seneye bence fındık yok. Biz bu sene işçi tutmayacağız çünkü tutacak gücümüz yok. Onu kurtarmayacak. Biz bu sene alabildiğimiz kadar alacağız. Alamadığımız bahçede kalacak. ve çok zarar edeceğiz. Onun için fındığın en az 200 TL olması lazım. Bizlere yazık. O kadar zor ki bunu yapması... Biz bunun dalını kestirmeye, temizletmeye, ilacına, gübresine para veriyoruz" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024-2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Levant kalite fındığın kilogramı 130 TL, Giresun kalite fındığın fiyatı 132 TL olarak belirlendi. Ordu'daki üreticiler fındık alım fiyatını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Fındık alım fiyatına tepki gösteren üretici, "Yeterli değil. En az 150 olması gerekirdi. Geçen seneye göre işçi fiyatları olsun gübre fiyatları olsun iki kat arttı. Masraflarımız çoğaldı, kurtarmıyor. 130'da satamayacağımızı söyleyebilirim. Çünkü biz işçi parası olsun, gübre parası olsun bahçe bakım parası olarak manavlardan para alıyoruz. Mecbur manavlardan aldığımız parayı fındık hasadının hemen peşinden satacağız. Onlar da açıklanan fiyatın altından alacaklar. O yüzden cebimizden vereceğiz. İstediğimiz para gelmeyecek, 130 da gelmeyecek bize" diye konuştu.

"Cebimizden veriyoruz"

Bir diğer üretici ise "Gerçekten az. Bence 200 olmalı. Çünkü kurtarmıyor. Tırpan yevmiyesi geçen sene bin liraydı bu sene 4 bin lira. Fındık yevmiyeleri 2 bin lira. Bin 200 kabul etmiyorlar daha fazla istiyorlar. Bu yüzden daha çok olmasını isteriz. Her şeye para veriyoruz. Kurtarmıyor. Cebimizden veriyoruz. İnsanlar bahçesine orman olmasın diye bakıyorlar. Mecburuz toplamaya" diyerek tepkisini gösterdi.

"Fındıktan bize hiçbir şey kalmayacak"

Diğer bir üretici de alım fiyatına şaşırdığını belirterek, "En az 160 diyorum. Çünkü geçen yıla göre her şey iki katı arttıysa bu fiyatın da artması gerekiyor. Araba paraları geçen yıl bin, bin 500'dü. Ama şu anda 4 bin-4 bin 500 diyorlar. Bu yıl maalesef cebimizden vereceğiz. Fındıktan bize hiçbir şey kalmayacak. Seneye bilmiyorum, Allah yardımcımız olsun diyeceğim ama maalesef" dedi.

"Alamadığımız bahçede kalacak"

"Fındık işi bitti" diye tepkisini gösteren başka bir üretici ise şunları söyledi:

"Artık seneye bence fındık yok. Biz bu sene işçi tutmayacağız çünkü tutacak gücümüz yok. Onu kurtarmayacak. Onun için biz bu sene alabildiğimiz kadar alacağız. Alamadığımız bahçede kalacak. ve çok zarar edeceğiz. Onun için fındığın en az 200 TL olması lazım. 200'den aşağısı asla kurtarmaz. Ama vermez, vermiyor. Bizlere yazık. O kadar zor ki bunu yapması... Biz bunun dalını kestirmeye, temizletmeye, ilacına, gübresine para veriyoruz. İnşallah 200'e çıkarır."

Ordu\'daki Üreticiler Fındık Alım Fiyatına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

Ordu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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