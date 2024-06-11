Ordu Emniyet Müdürlüğü Polisleri Türk Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

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Ordu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay'ın kuruluşunun 156. yıl dönümü dolayısıyla Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Ordu şubesi tarafından gerçekleştirilen kampanyaya, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler de destek verdi.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, gazetecilere, 1 ünite kan verenlere 10 fidan hediye edilmesi kampanyasını başlatan Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Aksoy, 45 personel ile bu kampanyaya destek verdiklerini belirterek, "Türk Kızılay'ın yapmış olduğu bu anlamlı projeden dolayı teşekkür ediyorum. Zaten vatandaşın ilgisini de görüyorsunuz. Kendilerini tebrik ediyorum. Kan veren arkadaşlarımızın verdiği kanla hayata dönecek her bir bireyimize şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türk Kızılay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." dedi.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Menderes Türkeli ise kampanyaya destek veren Emniyet Müdürlüğü personeli ve herkese teşekkürlerini sundu.