Ordu Fatsa'da sağanak sonrası ırmakta mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Ordu Fatsa'da sağanak sonrası ırmakta mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı

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Ordu Fatsa\'da sağanak sonrası ırmakta mahsur kalan operatörü itfaiye kurtardı
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Ordu Fatsa'da sağanakla yükselen Ilıca Irmağı'nda mahsur kalan iş makinesi operatörü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu'da etkili olurken Fatsa'da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tahliye sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan yağış sonucu su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan iş makinesi operatörü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. İlçede, Karadeniz Sahil Yolu'nda etkili olan yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı

Öte yandan Fatsa'daki Ilıca Irmağı'nın su debisi yağışla birlikte yükseldi. Bölgede çalışan beton mikseri operatörü Hikmet İvecek (62), su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü İvecek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
AltınorduPerşembeİtfaiyeGüncelIlıcaFatsaYaşamOrduSon Dakika

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