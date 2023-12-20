 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu Komutanı Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu Komutanı Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti

Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti. Ziyarette, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri, Vali Soytürk ile bir süre makamında görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Sivri'ye teşekkür etti. Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.

Ordu Komutanı Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk\'ü ziyaret etti
20.12.2023 - 09:41,
Abone Ol

1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik şeref defterini imzalayan Sivri, Vali Soytürk ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Sivri'ye teşekkür etti.???????

Ziyarette, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu da yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ Valiliği, Ali Sivri, Orgeneral, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Komutanı Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika


08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi

Son Dakika
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 09:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu Komutanı Ali Sivri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement