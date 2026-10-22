Ordu Ünye'de hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Ordu Ünye'de hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Ordu Ünye\'de hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilde sıkışan 45 yaşındaki sürücü, itfaiyecilerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve entübe edilen sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erol Bilgili (45), ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü, itfaiyeciler bulunduğu yerde çıkardı.

Kaza, Ünye-Akkuş-Niksar yolu Nadırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ünye yönüne giden Erol Bilgili, yönetimindeki 52 EU 178 plakalı otomobille, Emre F. idaresindeki 52 AAU 840 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobilin sürücüsü, itfaiyecilerin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bilgili, ambulansla kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan sürücünün entübe edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu Ünye'de hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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