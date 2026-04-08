Ordu Valisi Erol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu Valisi Erol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

08.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Valisi Muammer Erol, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Türk Polis Teşkilatının ülkenin bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme hususlarında çok büyük bir özveriyle gece gündüz gözetmeden başarılı bir şekilde 181 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Polis teşkilatının, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa ettiğini aktaran Erol, gelişen teknolojiyle eş zamanlı olarak sürekli kendini yenileyen, emniyet ve güvenlik alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek suç ve suçlularla mücadelede üstün başarılar elde eden Türk Polis Teşkilatının, Türk milletinin geçmişten bugüne gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

Türk Polis Teşkilatının daima artan bir başarı grafiğiyle hizmetlerine devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını kaydeden Erol, "Bu duygularla, ülkemize ve milletimize, her türlü şartta hizmet eden emniyet teşkilatımızın 181'inci kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, görevleri başındaki fedakar polislerimize ve bütün teşkilat mensuplarına aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, başarılı bir hayat temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Muammer Erol, Politika, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:47:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.