 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ordu Valisi Muammer Erol, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu Valisi Muammer Erol, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledi ve tercihini yaptı. Erol, farklı kategorilerdeki fotoğraflara oy vererek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Ordu Valisi Muammer Erol, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
05.01.2024 - 10:10,
Abone Ol

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Erol, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", çevre-yaşamda Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğraflarını oylayan Erol, sporda ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karesini seçti.

Erol, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

Türkiye'de ve dünyada 2023'te yaşanan gelişmelerin fotoğraf karelerine yansıdığını belirten Erol, AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirleri ile çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ordu Valiliği, Muammer Erol, Deprem, Gazze, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu Valisi Muammer Erol, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53
Dolar/TL Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Dolar/TL Yükselişle Başladı
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu Valisi Muammer Erol, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement