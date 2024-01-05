Ordu Valisi Muammer Erol, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ordu Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Erol, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

Haber kategorisinde Jose Colon'un "Hayat yolculuğu", çevre-yaşamda Mustafa Yalçın'ın "Paris sokakları" fotoğraflarını oylayan Erol, sporda ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karesini seçti.

Erol, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

Türkiye'de ve dünyada 2023'te yaşanan gelişmelerin fotoğraf karelerine yansıdığını belirten Erol, AA'nın tüm muhabir ve foto muhabirleri ile çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.