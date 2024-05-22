Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi, Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programıyla kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Ordu Müftüsü İsmail Çiçek, kafilelerin sayısını açıklarken, hacı adaylarının heyecanını ve mutluluğunu dile getirdi. Hacca gitmek için yıllarca bekleyenlerin duygusal anlarına tanıklık edildi.

22.05.2024 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ordu Müftüsü İsmail Çiçek, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal topraklara uğurlanan Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde de 192 kişi bulunduğunu söyledi.

Çiçek, Ordu kafilesindeki hacı adaylarının direkt Mekke'ye gideceğini ve tavaflarını yapacağını anlatarak, "Giresun kafilesini de Medine'ye uğurluyoruz. Onlar da Hazreti Peygamber Efendimize bizden selam götürecek inşallah. 40 günün sonrasında dönmüş olacaklar. Rabbim haclarını hayırlı, dualarını makbul eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize dua etsinler. Onlar gibi biz de heyecanlıyız." dedi.

Gitmek isteyenlere de en kısa zamanda hacca gitmelerini temenni eden Çiçek, il genelinde bu sene 500'ü aşkın hacı adayını uğurlayacaklarını kaydetti.

Kutsal topraklara uğurlanan 74 yaşındaki Celal Özyürek, gitmek için 14 sene beklediğini, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkese tavsiye ederim. Bu mutluluğu herkesin yaşamasını isterim. Bu, ömürde bir sefer oluyor." diye konuştu.

Eşiyle yola çıkan 70 yaşındaki Ulviye Topçu ise çok güzel bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah'ım nasip etti bize, çok isteyenlere de nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmek, görevimizi yapmak nasip olur." ifadelerini kullandı.

Ulviye Topçu'nun eşi Selahattin Topçu da 14 sene bu heyecanlı anı beklediğine işaret ederek, çok güzel bir duyguyu yaşadıklarının altını çizdi.

İl Müftüsü Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile hacı adaylarının aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Selahattin Topçu, Muammer Erol, Ulaş Tepe, Altınordu, Gülyalı, Giresun, Selçuk, Mekke, Ordu, Hac, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği“ni yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği"ni yayımladı
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
00:29 Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı Adli ve idari yargıda bin 44 hakim ve savcı ataması yapıldı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 02:07:19. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement