Güncel

Ordu ve Giresun'dan 342 kişilik iki hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ordu Müftüsü İsmail Çiçek, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal topraklara uğurlanan Ordu kafilesinde 150, Giresun kafilesinde de 192 kişi bulunduğunu söyledi.

Çiçek, Ordu kafilesindeki hacı adaylarının direkt Mekke'ye gideceğini ve tavaflarını yapacağını anlatarak, "Giresun kafilesini de Medine'ye uğurluyoruz. Onlar da Hazreti Peygamber Efendimize bizden selam götürecek inşallah. 40 günün sonrasında dönmüş olacaklar. Rabbim haclarını hayırlı, dualarını makbul eylesin. Vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize dua etsinler. Onlar gibi biz de heyecanlıyız." dedi.

Gitmek isteyenlere de en kısa zamanda hacca gitmelerini temenni eden Çiçek, il genelinde bu sene 500'ü aşkın hacı adayını uğurlayacaklarını kaydetti.

Kutsal topraklara uğurlanan 74 yaşındaki Celal Özyürek, gitmek için 14 sene beklediğini, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkese tavsiye ederim. Bu mutluluğu herkesin yaşamasını isterim. Bu, ömürde bir sefer oluyor." diye konuştu.

Eşiyle yola çıkan 70 yaşındaki Ulviye Topçu ise çok güzel bir duygu yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah'ım nasip etti bize, çok isteyenlere de nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah hayırlısıyla gidip gelmek, görevimizi yapmak nasip olur." ifadelerini kullandı.

Ulviye Topçu'nun eşi Selahattin Topçu da 14 sene bu heyecanlı anı beklediğine işaret ederek, çok güzel bir duyguyu yaşadıklarının altını çizdi.

İl Müftüsü Çiçek'in yaptığı duanın ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay ile hacı adaylarının aileleri katıldı.