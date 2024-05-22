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Ordu'ya yeni sosyal alan: Fatsa Gaga Gölü Tabiat Parkı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Rant peşindeki adamlara karşı biz burada bir savaş verdik, büyük bir mücadele ile kurtardık. Burayı dantel işler gibi özenle yaptık ve hizmete açtık"

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde yenilenen ve ilin turizmine kazandırılan Gaga Gölü Tabiat Parkı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Burayı tıpkı bir dantel işler gibi özen göstererek yaptık, mezbelelik bir halden kurtardık. Rant peşindeki adamlara karşı bir savaş verdik, büyük bir mücadele ile burayı kurtardık" dedi.

Estetik dokunuşlarla doğaya uyumlu bir şekilde yenilenen ve Ordu turizmine kazandırılan Gaga Gölü Tabiat Parkı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının çaldığı marşlar eşliğinde başlayan açılış töreninde, kano ve yelkenler Gaga Gölü'nde hünerlerini sergiledi.

Başkan Güler Ünye Çamlık, Altınordu Durugöl, Kordon, Yoroz, Ihlamur ve Erguvan Park, Büyük Melet Projesi, Cumhuriyet Engelsiz Park, Tayfun Gürsoy Parkı, Fatsa Adası, Fatsa Bolaman, Fatsa Yalıköy Park'ından sonra Fatsa Gaga Gölü Tabiat Parkı'nı halkın hizmetine sundu.

"Burayı mezbelelik halden kurtararak, hizmete açtık"

Törende açılış konuşması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler yeni bir destinasyon alanını vatandaşların hizmetine sunulmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Güler, "Çoğu kişinin farkında olmadığı, Fatsa Adası gibi burayı da yeni bir destinasyon alanı olarak hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Burayı tıpkı bir dantel işler gibi özen göstererek yaptık. Burayı mezbelelik bir halden kurtardık, burası çöp yığınıydı. Durugöl gibi burayı da kurtardık ve hizmete açtık" diye konuştu.

"Büyük bir mücadele ile burayı kurtardık"

Konuşmasında, proje içeriği hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, rant peşinde olanlara karşı ciddi mücadele verdiklerine değinerek, "Burada 65 dönümlük alan var, 11,5 dönümlük yeri kamulaştırdık, parasını verdik aldık. Yoksa burası bir inşaat alanı haline gelebilirdi. Tıpkı Ünye Çamlık gibi, Belde Otel gibi. Yani rant peşindeki adamlara karşı biz burada bir savaş verdik. Büyük bir mücadele ile burayı kurtardık. Buraya 35 metrelik bir iskele yaptık, 8 metre daha yapacağız. Fotoğraf platformları yaptık. 95 tane ağaç diktik. Ağaççık ve çiçekleri saymıyorum. Piknik masaları ve aydınlatmalar ile burayı çok güzel yaptık. İnşallah yazın burası dolup taşacak. Burada en önemli işlerden bir tanesi buranın korunması. Bu konuda hepimize rol düşüyor. İlimize, Fatsa'mıza ve tüm komşularımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Eski halinden eser kalmadı"

Vatandaşlar ise parkın eski halinden eser kalmadığını ve güzel bir alan olduğunu belirterek, böylesine doğal alanların yeniden turizme ve vatandaşlara kazandırılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, Gaga Gölü Tabiat Parkı vatandaşların kullanımına açıldı.

Tabiat parkı ziyaretçilere yürüyüş yolları, büfe, lavabolar, mescit, çeşme gibi imkanların yanı sıra seyir terası, salıncak, fotoğraf çekim alanları sunuyor. Ayrıca, otopark ve kent mobilyalarıyla da konforlu bir yapı kazanan park, Ordu'nun turizm potansiyelini de arttırdı.