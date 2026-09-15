Ordulu arıcı çift 20 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretiyor - Son Dakika
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Ordulu arıcı çift 20 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretiyor

Ordulu arıcı çift 20 yıldır Hakkari\'de kaliteli bal üretiyor
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Ordu'dan yıllar önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da arıcılık yapan 66 yaşındaki Şener Keskin ile 67 yaşındaki eşi Emine Keskin, 20 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai harcıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki farklı illerde yıllarca arıcılık yapan Ordulu Şener Keskin, 20 yıldır eşiyle geldiği Hakkari'de kaliteli bal üretmek için mesai yapıyor.

Ordu'dan genç yaşta İstanbul'a giderek inşaat işlerinde çalışan 66 yaşındaki Şener Keskin, arıcılıkla uğraşan akrabalarından etkilenip 1980'de bu işi yapmaya karar verdi.

Memleketinde öğrendiği arıcılığı yıllarca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki farklı illerde sürdüren Keskin, 67 yaşındaki eşi Emine Keskin ile 20 yıl önce Hakkari'ye geldi.

Kente yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Pınarca köyü Uğurlu mezrasında arıcılık yapan 3 çocuk sahibi çift, zengin bitki örtüsü, temiz su kaynakları, yüksek rakımı ve insanların yakın ilgisinden etkilenerek yöreyi mesken edindi.

Her yıl ilkbaharda memleketlerinden mezraya gelerek kurdukları barakada yaşamlarını sürdüren çift, kent sakinleriyle kurdukları samimi ilişki sayesinde yabancılık çekmeden üretimlerine devam ediyor.

Bu yıl da geldikleri mezrada bakımlarını yaparak yaylaya bıraktıkları kovanlardan bal hasadına başlayan Keskin çifti, elde ettikleri verimden memnun.

"Burası ikinci memleketimiz"

Şener Keskin, AA muhabirine, 1980'de İstanbul'da çalışırken işsiz kaldığını ve sonrasında memleketine döndüğünü söyledi.

Arıcı akrabalarından etkilenerek bu işi yapmaya başladığını belirten Keskin, "Bu işin çok ekmeğini yedik. Yaşımız ilerledi. Bırakacağız diyoruz, ilkbahar olunca yine devam ediyoruz. Bırakıp da tekrar başlayanlar da çok bizim memlekette. Ordu'dan sonra ilk Muş'a geldik. Erzurum, Bitlis, Bingöl Karlıova'ya gittik. Muş'ta çok kaldık. 20 yıldır da burada kalıyorum. Bizi buraya çeken balın kalitesi, insanlarının mükemmel olması. Hiçbir sorun yaşamadık. Burada rahatız. İnsan rahatsız olduğu yere 20 yıl gelir mi? Gelemez. Barakanın önünde balımızı satabiliyoruz." diye konuştu.

Kentin doğasının bu iş için elverişli olduğunu dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Buradaki balın kaliteli olmasının sebebi, çiçeklerin çeşitli, havasının temiz olması ve nemin olmaması. Nem oranı çok düşük. Balı kaliteli ve kıvamlı oluyor. 20 yıldır eşimle arıcılık yapıyoruz. Ondan önce tek yapıyordum. 20 yıldır Hakkari'deyiz. Burada herkes bizi tanıyor. Akraba gibi olduk. Burada bu işle ilgilenenlere de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Kimisine arıcılığı öğrettik. Burası bizim ikinci memleketimiz. Yaklaşık 300 kovanımız var. Bu sene verim güzel. Diğer senelerden daha iyi. Allah'a şükürler olsun emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Yağışların fazla olması dolayısıyla sezon güzel geçti. Hasada yaklaşık 15 gündür başladık."

Emine Keskin de "20 yıldır buradayız, artık alıştık. Arıcılık güzel iş. Tek eksik gurbette olmamız. Burayı çok seviyorum. İnsanlar çok iyi. Her gün arıların içindeyiz. Boş günümüz yok. Bal verimi bu sene iyi." dedi.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Emine Keskin, Hakkari, Güncel, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordulu arıcı çift 20 yıldır Hakkari'de kaliteli bal üretiyor - Son Dakika

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