İsveç\'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide kılınan cuma namazının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSVEÇ'TE CAMİYE SİLAHLI SALDIRI

Örebro Polisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar alındığı belirtildi. Açıklamada, ihbarın ardından polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve saldırıda yaralıların olduğu aktarıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, olayın nedeninin henüz bilinmediği ancak konu hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Mazen Muwaffak, camiden çıkan 2 kişinin vurulduğuna işaret ederek, "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik. Polisin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi bizi memnun etti." dedi.