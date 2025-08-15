İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı

İsveç\'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı
15.08.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsveç polisi, Örebro kentindeki bir camide kılınan cuma namazının ardından düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

İSVEÇ'TE CAMİYE SİLAHLI SALDIRI

Örebro Polisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.45'te Örebro'daki cami yakınlarında silah sesi duyulduğuna dair bir ihbar alındığı belirtildi. Açıklamada, ihbarın ardından polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve saldırıda yaralıların olduğu aktarıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapılan açıklamada, olayın nedeninin henüz bilinmediği ancak konu hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Polis Sözcüsü Lars Hedelin, saldırıda 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Expressen gazetesine açıklamada bulunan görgü tanıklarından Mazen Muwaffak, camiden çıkan 2 kişinin vurulduğuna işaret ederek, "Saldırı camiye yönelik mi yoksa vurulan şahıslara yönelik mi yapıldı, tam bilemedik. Polisin hızlı bir şekilde olay yerine gelmesi bizi memnun etti." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsveç, Polis, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:03
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:40:12. #7.13#
SON DAKİKA: İsveç'te camiye cuma namazı sonrası silahlı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.