Organ Bağışı Etkinliğiyle Umut Aranıyor - Son Dakika
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Organ Bağışı Etkinliğiyle Umut Aranıyor

Gazi Üniversitesi, 10 yaşındaki Elifsu için organ bağışına dikkat çekti, halkı bağış yapmaya çağırdı.

04.03.2025 17:16
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorları ve öğrencileri, kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki Elifsu Yüksel için "Doktorlar Hastaları İçin Organlarını Bağışlıyor Yaşama Birlikte Tutunalım" sloganıyla organ bağışı etkinliği düzenledi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada organ bağışının önemine dikkat çekerek bağış çağrısında bulundu.

10 yaşındaki Elifsu Yüksel'in Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde kalp nakli beklediğini belirten Prof. Dr. Kula, şunları söyledi:

"Organ bağışı ülkemizde istediğimiz bir noktada değil. O yüzden bu etkinlik büyük bir öneme sahip. Yıllık organ bağışı sayısı milyon kişide 4 civarında. Toplam nüfusumuza oranladığımızda kadavradan bağış 300-400 arasında. Organ nakline ihtiyacı olan hasta sayısı çok daha fazla. Organlarımızı bizimle birlikte yok olmaktan kurtaralım, hayattayken bu bağışa izin verelim. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarımız ihtiyacı olan insanlara kavuşsun."

Hastaları için organlarını bağışladıklarını ifade eden Prof. Dr. Kula, organ bağışında bulunmak isteyen kişilerin, sağlık kuruluşlarına başvurarak bağışçı olabileceklerini belirtti.

"18 yaşının üzerindeki herkes organ bağışında bulunabilir"

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Azapağası, 18 yaşının üzerindeki kişilerin organ bağışında bulunabileceğine dikkati çekerek, "Çizginin bir tarafında olmanız asla diğer tarafında olmayacağınız anlamına gelmiyor. Bugün sizin için işler yolunda olabilir ama yarın organ bekleyen kişi siz olabilirsiniz, sevdiğiniz olabilir. Bu nedenle organ bağışının önemine dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi stajyer doktor Mehmet Tiryaki ise organ bağışının önemini anlatarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, Kalp Nakli, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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