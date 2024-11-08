Organ Bağışı Farkındalığı Artmalı

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, Organ Bağışı Haftası'na ilişkin açıklamada bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Danış, organ bağışı konusunda toplumda farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Danış, Türkiye'de ve dünyada kronik böbrek hastalığının her geçen gün artış gösterdiğine belirtti.

Türkiye'de kronik böbrek hastalığının giderek arttığını ve hastalığın son evresi olan böbrek yetmezliği vakalarının dramatik şekilde çoğaldığını dile getiren Danış, şunları kaydetti:

"Türkiye organ nakillerinin büyük kısmı canlı donörlerden yapılıyor. Türkiye'de yapılan böbrek nakillerinin yüzde 80'ine yakını canlıdan canlıya, yani hasta yakınlarından yapılıyor. Avrupa'da ise tam tersi bir durum söz konusu. Organ nakillerinin büyük kısmı kadavradan sağlanıyor. Türkiye'de kadavradan yapılan organ bağış oranı sadece yüzde 20 civarında. Kadavra organ bağışı oranını artırmamız gerekiyor. Bu konuda basına, kanaat önderlerine, din adamlarına ve Milli Eğitim Bakanlığına görev düşüyor."

???????Organ bağışı yapmak isteyenlerin 18 yaşını geçmiş, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan ve sağlıklı bireyler olması gerektiğini belirten Danış, organ bağışı için sağlık merkezlerine, sağlık müdürlüklerine veya üçüncü basamak hastanelere başvurarak ve iki şahit huzurunda bu işlemin yapılabileceğini bildirdi.