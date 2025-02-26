Organik Atık Tüketen Siyah Asker Sineği

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Bilim adamlarından organik atık yiyen siyah asker sineği böceği: "Yiyemedikleri hiçbir şey yok"

Organik evsel atıklar veya bozulan gıdalar bu böcek sayesinde tekrar doğaya döndürülebilecek

Doç. Dr. Oğuzhan Yanar:

"Özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcek"

"Atık tüketim oranları çok yüksek, organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok"

"Bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok"

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiFen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, özel laboratuvarlarda ürettikleri "siyah asker sineği böceği"nin hemen hemen bütün organik atıkları yediğini, bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubunun olmadığını, özelikle gelişmiş ülkelerin bu tür böceklere büyük önem verdiğini söyledi.

Organik atıkları hızlıca yiyebilen bu böceğin dışkısından gübre elde edildiğini belirten Yanar, "Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz" dedi.

Pazar atıklarından hal atıklarına, restoran atıklarından balık atıklarına kadar birçok atığı saatler içerisinde tüketen "siyah asker sineği böceği", OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde üretiliyor. Üretilen bu böcekler üzerinde Doç. Dr. Oğuzhan Yanar ve ekibi AR-GE çalışması yapıyor. Evde yemek yaparken soyulan patatesin, patlıcanın, küflenen peynirin ya da bozulan gıdaların bu böcek sayesinde doğaya tekrar döndürebildiğini ifade eden Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, böcekten çok kaliteli bir gübre de elde edildiğini söyledi.

"Özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcek"

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Oğuzhan Yanar, "Dünyada güncel olan atıkların ortadan kaldırılması, özellikle de organik atıkların ortadan kaldırılması noktasında böceklerle ilgili bir çalışmamız var. Bu tür bize gelecekte atıkların dönüştürülmesi, hatta sıfır atığa dönüştürülmesi noktasında son derece umut vadediyor. Şu anda laboratuvarımızda AR-GE çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ziraat fakültesinde değerli hocalarımızla beraber bitki yetiştiriciliği, sera uygulamaları gibi uygulamalarımız devam ediyor. Bu böcek, özellikle gelişmiş ülkelerin üzerinde durduğu, son derece önem verdiği bir böcektir. Atık tüketim oranları çok yüksektir. Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok. Patatesin kabukların, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor. Türün güzelliği şudur; Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra böcek tavuk veya balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Pet yemi olarak değerlendirebiliyor. AR-GE çalışması sürüyor. Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Atıklarımızın hepsini bertaraf edemeyeceğiz ama en azından kurtarabileceğimiz atıkları geri dönüştürelim" diye konuştu.

"Bazı besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok"

Yerel yönetimlere seslenen Doç. Dr. Yanar, "Özellikle yerel yönetimlerin bize kulak vermelerini istiyoruz. Böceği beslerken biz bir yem rasyonu yapıyoruz. Örneğin karnabahar yaprağı, çürümüş portakal, çürümüş mandalina, balığın iç organları gibi besinleri aynı anda yiyebilen başka bir canlı grubu yok. Bunların hepsinin dışkılarının mükemmel bir gübreye dönüştüğünü bilimsel yaptığımız analizlerle kanıtlamış durumdayız" şeklinde konuştu.

Çalışmalar devam ediyor

Doç. Dr. Oğuzhan Yanar ve ekibi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yalçın'ın tam desteğini arkalarına alarak bu konuda AR-GE ve yüksek lisans tez çalışmaları yürütmeye devam ediyor.