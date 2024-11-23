Organize Suç Operasyonu: 15 Tutuklama - Son Dakika
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Organize Suç Operasyonu: 15 Tutuklama

Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen 'Kuyu-44' operasyonunda 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

23.11.2024 15:46
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Balıkesir ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-44" operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, elebaşılığını yurt dışında yaşadıkları belirlenen Z.U.T. ve F.T'nin yaptığı suç örgütünün üyelerinin yakalanması amacıyla yaklaşık 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Zanlıların, Altınoluk ve Akçay gibi yazlık sahil bölgelerinde gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerle korku panik oluşturarak bazı kişiler üzerinde hakimiyet sağlamaya çalıştıkları, iş yerlerine ve eğlence mekanlarına yönelik "korumacılık" adı altında suç eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin yakalanması amacıyla Balıkesir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı "Kuyu-44" operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı, 3 zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve kartuş ele geçirildi.

"Silahla yaralama, silahlı tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, iş yeri kurşunlama, adam öldürmeye tam teşebbüs" eylemlerini gerçekleştirdikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden birinin olduğu 15 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Olay, Son Dakika

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