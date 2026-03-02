Organize Suç Operasyonunda 37 Tutuklama - Son Dakika
Organize Suç Operasyonunda 37 Tutuklama

02.03.2026 10:44
6 suç örgütüne yönelik operasyonlarda 394 milyon lira hareketi bulunan 37 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüpheliden 37'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

Aydın, Kocaeli, Konya, Antalya ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 394 milyon lira hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı.

Çalışmalar kapsamında Aydın'da, şüphelilerin sosyal medya üzerinden ilan vererek ve yüz yüze görüşmeler yaparak tarım ürünü temin ettikleri ancak ödeme yapmadıkları, Kocaeli'de vatandaşlara şiddet ve baskı uygulayarak mal varlıklarını devretmeye zorladıkları, Konya'da sahte internet siteleri aracılığıyla kişisel verileri ele geçirdikleri ve kendilerini avukat olarak tanıtmak ve para talep etmek suretiyle dolandırıcılık yaptıkları, Antalya ve Zonguldak'ta ise internet siteleri üzerinden yatırım vaadiyle organize şekilde dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

Çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para ve çeşitli doküman ele geçirilen operasyonlar sonucunda şüphelilerden 37'si tutuklandı, 23'ü hakkında ise adli kontrol şartları uygulandı. Diğer şüpheliler hakkında işlemler devam ediyor.

Kaynak: AA

