"Aziz İhsan Aktaş Davası"Nda İkinci Gün Başladı

28.01.2026 10:53  Güncelleme: 12:08
İstanbul'da, organize suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ile birlikte toplam 200 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunması yapılıyor. Duruşmada CHP'li bazı belediye başkanları da yer alıyor.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün, bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla, 33'ü tutuklu 200 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ikinci günü, sanık savunmalarıyla başladı. Duruşmada ilk olarak, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunması alınıyor.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda görülen, CHP'li bazı belediye başkanlarının da arasında bulunduğu 200 sanıklı "Aziz İhsan Aktaş davası" olarak bilinen davanın ilk duruşmasının ikinci günü başladı.

Sanıklar arasında, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş ile tutuklu belediye başkanları Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar; tutuksuz Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de de bulunuyor.

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında yer alan 1 no'lu salonda görülen duruşmanın ikinci gününde, bazı sanıklar ve avukatları salonda hazır bulundu.

Sabah erken saatlerde, bazı sanık avukatları ve basın mensuplarının yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci, Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Müzeyyen Şevkin, Orhan Sümer, Ayhan Barut, Bülent Tezcan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile bazı sanık yakınları da Silivri'ye geldi.

Duruşmada ilk olarak, 6 Temmuz'da gözaltına alınıp 8 Temmuz'da tutuklanan ve "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla yargılanan Adıyaman Belediye Başkan yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın savunması alınıyor.

Kaynak: ANKA

