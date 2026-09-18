Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı için Danimarka'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya gitti.

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Danimarka'da, Kopenhag Büyükelçimiz Sayın Burak Özügergin'i ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.