Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı için Danimarka'ya gitti

Orgeneral Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı için Danimarka'ya gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya gitti. Gittiği ülkede Kopenhag Büyükelçisi Burak Özügergin'i ziyaret eden Bayraktaroğlu'nun ziyareti, Genelkurmay Başkanlığınca sosyal medya hesabından duyuruldu.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya gitti.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Danimarka'da, Kopenhag Büyükelçimiz Sayın Burak Özügergin'i ziyaret etti." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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