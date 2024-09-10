Orhan Kemal'in 110. doğum günü kutlanacak

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"Bereketli Topraklar Üzerinde", "Devlet Kuşu" ve "Hanımın Çiftliği" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu birçok unutulmaz kitaba imza atan yazar Orhan Kemal, 110. doğum gününde yad edilecek.

Kemal'in doğum günü, Beyoğlu Cihangir'deki Orhan Kemal Müzesi'nde kutlanacak.

Tenor Aykut Yılmaz'ın "Orhan Kemal Şarkıları" konseri vereceği etkinlik 14 Eylül'de, 16.00'da başlayacak.

Adana Ceyhan'da 1914'te dünyaya gelen usta yazar, Türk edebiyatına çok sayıda önemli eseri miras bıraktı.