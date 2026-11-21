Orhangazi'de gece saatlerinde camiye giren hırsızlık şüphelisi, imam odasında unuttuğu cep telefonundan alınan parmak izi ve kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

İMAM ODASINDAN PARA VE TELEFON ÇALINDI

Muradiye Mahallesi İbrahim Önal Caddesi'ndeki Gazi Orhanbey Camii'ne dün saat 03.30 sıralarında giren şüpheli, iddiaya göre imam odasındaki camiye ait 6 bin lira ile imamın cep telefonunu alarak kaçtı. Güvenlik kameralarının kayıt cihazını da parçalayan şüphelinin, kendi cep telefonunu ise odada unuttuğu belirlendi.

TELEFONDAN PARMAK İZİ ALINDI

Sabah namazı için camiye gelen imamın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri camiye sevk edildi. İmam odasında inceleme yapan polis, cami görevlilerine ait olmayan cep telefonundan parmak izi aldı.

İSTANBUL'DAN GELDİĞİ BELİRLENDİ

Telefondaki parmak izi imam odasından alınan izlerle karşılaştırıldı. Cami ve çevresindeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede şüphelinin İstanbul'dan geldiği ve başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Y.K. olduğu tespit edildi. Y.K., Muradiye Mahallesi'nde gizlendiği bir apartmanın depo bölümünde gözaltına alındı.

PARAYI GECE KULÜBÜNDE HARCADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre Y.K., olayın ardından bir eğlence mekanına gitti. Burada bir süre kaldıktan sonra mekandakilere yakınlarda gece kulübü olup olmadığını soran şüphelinin, ardından gittiği gece kulübünde paraları harcadığı öne sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Y.K., adliyeye sevk edildi.