Orhangazi\'de Cinayet: 1 Tutuklama

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde Mustafa Karaman'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan H.E, M.G. ve N.P'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.E. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 Mayıs'ta Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz bulmuş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlenmişti.

Olayın ardından Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat ekipleri, daha önce gözaltına alınan şüpheli M.G. ve N.P'nin ifadeleri doğrultusunda H.E'yi de gözaltına almıştı.