Orhangazi'de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Orhangazi'de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Kemal Ferik (80) hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ferik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

05.08.2024 13:58
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kemal Ferik (80) yönetimindeki 16 VY 583 plakalı traktör Bayırköy Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ferik'in cenazesi sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhangazi'de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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