Orhangazi'de dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kemal Ferik (80) yönetimindeki 16 VY 583 plakalı traktör Bayırköy Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ferik'in cenazesi sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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