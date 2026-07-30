Orhangazi'de Engelli Çocuk Yangında Kurtarıldı - Son Dakika
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Orhangazi'de Engelli Çocuk Yangında Kurtarıldı

Orhangazi\'de Engelli Çocuk Yangında Kurtarıldı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında engelli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında evde mahsur kalan engelli çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Arapzade Mahallesi Açıkbaştarla Caddesi'nde 4 katlı bir binanın 1'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Yangında mahsur kalan engelli çocuk, itfaiye erlerinin müdahalesiyle itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhangazi'de Engelli Çocuk Yangında Kurtarıldı - Son Dakika

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