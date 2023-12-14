 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Orhangazi'de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Orhangazi'de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde frenleri boşalan bir araç, yokuş aşağı inerek park halindeki bir araca çarptı. Kazada araçtaki sürücü ile eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Orhangazi\'de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı
14.12.2023 - 19:09,  Güncelleme: 19:10
Abone Ol

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, frenlerinin boşalması nedeniyle yokuş aşağı inerek park halindeki bir araca çarpan otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı.

İbrahim Kozan (80) idaresindeki 16 CFP 05 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yokuş aşağı inerken frenleri boşalınca hızlandı.

Otomobil, bu cadde ile Kurtuluş Sokağı'nın kesişiminde park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarpıp yaklaşık 40 metre sürükledikten sonra durabildi.

Sürücü ile yanında bulunan eşi Zekiye Kozan'ın (74) yaralandığı kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Söz konusu iki otomobil ise olay yerinden çekiciyle götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orhangazi, Kozan, Bursa, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhangazi'de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
17:01
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı

Son Dakika
18:27 Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:01 İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda değişiklikler yapıldı
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 19:21:03. #1.12#
SON DAKİKA: Orhangazi'de freni boşalan araç park halindeki araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement