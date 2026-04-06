Orhangazi'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhangazi'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Orhangazi\'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
06.04.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane'nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar mahallede karşı karşıya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Mutlu Birdane, yanında bulunan tabancayla Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, baba ve oğulları kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Zeki Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, oğullarının ise yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Semih Yıldız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağabeyi Melih Yıldız'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Evine gittiği öğrenilen şüpheli Mutlu Birdane ise olayda kullandığı tahmin edilen tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Orhangazi'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 00:06:42. #7.12#
SON DAKİKA: Orhangazi'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.