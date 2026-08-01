Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Yalova kara yolu Orhangazi geçişinde, Yalova istikametine seyreden F.Ş. idaresindeki 16 RAF 77 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BDL 34 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan M.Ü. (35) idaresindeki 06 GS 328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.Ü. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Orhangazi, Hastane, Trafik, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:02:25. #7.13#
SON DAKİKA: Orhangazi'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.