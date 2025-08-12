Bursa'nın Orhangazi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Gedelek Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 3 helikopter ve 3 arazöz ile müdahale ettiği yangın, mahallelinin de tankerlerle yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Orhangazi'de Yangın Söndürüldü - Son Dakika
