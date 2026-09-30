Orient Express, yılın ikinci seferinde 70'ten fazla yolcuyla Bakırköy Garı'na ulaştı - Son Dakika
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Orient Express, yılın ikinci seferinde 70'ten fazla yolcuyla Bakırköy Garı'na ulaştı

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25 Eylül'de Paris'ten hareket eden Venice Simplon Orient Express, Budapeşte, Bükreş ve Varna konaklamalarının ardından 70'ten fazla yolcuyla İstanbul'a ulaştı. Tren Bakırköy Garı'nda törenle karşılandı; bu, yılın ikinci İstanbul seferiydi.

Avrupa'nın simge trenlerinden, tarihi "Venice Simplon Orient Express" 5 günlük yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı.

Paris'ten hareket eden tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan güzergahını izleyerek Türkiye'ye geldi.

Merkezi İngiltere'de bulunan Belmond şirketi tarafından işletilen ve Paris-İstanbul-Paris güzergahında sefer yapan tren, yılın ikinci İstanbul seferini gerçekleştiriyor. 25 Eylül'de Paris'ten yola çıkan tren, Budapeşte, Bükreş ve Varna'daki konaklamaların ardından 70'ten fazla yolcusuyla bugün Türkiye'ye giriş yaptı.

Yenileme çalışmaları yapılan Kapıkule Garı'nda durmayan tren, yolcular ve personelin pasaport kontrollerinin yapılması için Edirne Garı'na gelmiş, yolcuların valizleri de x-ray taramasından geçirildikten sonra İstanbul'da konaklayacakları otellere gönderilmişti.

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" romanıyla da özdeşleşen tren, saat 19.05 civarında Bakırköy Garı'na ulaştı.

Yolcular seramoniyle karşılandı

Bakırköy Garı'nda yolcular seramoniyle karşılandı. 5 gün boyunca trende çalışan görevliler ile yolcular trenden indikten sonra garda tekrar bir araya gelerek vedalaştı.

Garda bekleyen görevliler ise yolcularla tek tek ilgilenerek onları otellerine götürecek servislerine yönlendirdi.

Venice Simplon Orient Express treni de yolcularını indirdikten sonra boş olarak Halkalı Garı'na hareket etti. Burada iki gece bekleyecek tren, gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Garı'na gönderilecek.

Trenin 2 Ekim saat 12.00'de Bakırköy Garı'ndan hareket etmesi ve aynı gün saat 22.05'te Kapıkule üzerinden Türkiye'den çıkış yapması bekleniyor.

Orient Express, bu yılki ilk seferinde 30 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapmış ve 1 Haziran'da ülkeden ayrılmıştı.

"İstanbul yoksa bu seferin mucizesi, sihri olmaz"

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, garda gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ikinci seferlerini yapmalarına rağmen İstanbul'a gelmenin mutluluk verdiğini söyledi.

İstanbul'un bu seferin en önemli duraklarından olduğunu dile getiren Bonotto, "Benim için de yolcularımız için de İstanbul yoksa bu seferin mucizesi, sihri olmaz." dedi.

Kaynak: AA
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