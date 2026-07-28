Origin Energy Veri Sızıntısı - Son Dakika
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Origin Energy Veri Sızıntısı

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900 bin müşterinin verileri siber saldırıda etkilendi, inceleme ve önlemler devam ediyor.

Avustralya'da enerji şirketi "Origin Energy", geçen haftaki veri sızıntısından yaklaşık 900 bin mevcut ve eski müşterinin kişisel bilgilerinin etkilendiğinin değerlendirildiğini bildirdi.

ABC News'in haberine göre, şirketin üst yöneticisi (CEO) Frank Calabria, şirketin hackerlar tarafından hedef alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sızıntıya ilişkin incelemenin ilk aşamasının tamamlandığını aktaran Calabria, olaydan yaklaşık 900 bin mevcut ve eski müşterinin etkilendiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Calabria, "Olayın kontrol altına alınması için siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyoruz. Sistemimizin güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldık." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada ise olaydan etkilenen müşterilerle iletişime geçileceği ve müşteri hizmetleri çalışma saatlerinin uzatılacağı kaydedildi.

Origin Energy'den 22 Temmuz'da yapılan açıklamada, müşteri verilerine yetkisiz erişim sağlanmış olabileceğinden haberdar olunduğu ve olayın soruşturulduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, İnceleme, origin, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Origin Energy Veri Sızıntısı - Son Dakika

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