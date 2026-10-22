Orionid meteor yağmuru Çin\'in Heilongjiang eyaletinde etkileyici görüntüler oluşturdu

Orionid meteor yağmuru Çin'in Heilongjiang eyaletinde etkileyici görüntüler oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından oluşan Orionid meteor yağmuru, çarşamba ve perşembe günleri Heilongjiang eyaletinde etkileyici görüntülere sahne oldu. Yağmur, Çin'in kuzeydoğusundaki eyalet semalarında bu iki gün boyunca izlendi.
HARBİN, 22 Ekim (Xinhua) -- Halley kuyruklu yıldızının kalıntılarından kaynaklanan Orionid meteor yağmuru, çarşamba ve perşembe günleri Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Xinhua
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