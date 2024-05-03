Orman Benim Kampanyası: Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek Amacıyla Çöp Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orman Benim Kampanyası: Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek Amacıyla Çöp Toplandı

Geniş Video İzle

Samsun'da 'Orman Benim' kampanyası kapsamında ormanda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya, ormanları korumak ve yangınlara karşı önlemler almak için farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Etkinlikte, öğrenciler, kurum amirleri ve üniversite görevlileri ormanda yürüyerek çöpleri topladı. Orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğu ve atıkların temizlenmesiyle farkındalık yaratmanın amaçlandığı belirtildi.

03.05.2024 13:35  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yangınlara karşı 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı

Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla çöp topladılar

SAMSUN - Samsun'da 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde ormanda çöp toplama etkinliği gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "Orman Benim" programı başlatıldı. Bu çerçevede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası hemen yanında ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Samsun'daki kurum amirleri, öğrenciler, üniversite görevlileri ve öğrencileri orman içinde yürüyerek, doğaya zarar verebilecek tüm çöpleri topladı. Minik öğrenciler ellerinde poşetlerle çöp olan bir yer bırakmadı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Atakum Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız, "Orman Benim. Ateş Yakmam, Orman Yangın Önlerim' kampanyası çerçevesinde tüm yurtta valilerimiz, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimizle hep birlikte bir farkındalık kampanyasını başlattık. Bugün tüm öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla ormanlarımızı temizliyoruz. Orman yangınlarına sebep olan insan atıklarını temizlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Bunun önemli bir kısmı da insanların ormanlara bıraktıkları atıklardan kaynaklanıyor. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Öğrenciler ise ormanların insanlar için birer nefes olduğunu, doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu söylediler.

Etkinlik, öğrencilere yapılan çeşitli ikramlarla son buldu.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Benim Kampanyası: Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek Amacıyla Çöp Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:34 Ünlü Model Bella Hadid, İsrail’in Zulmüne Tepki Gösterdiği İçin Kariyerini Noktaladı Ünlü Model Bella Hadid, İsrail'in Zulmüne Tepki Gösterdiği İçin Kariyerini Noktaladı
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:25 Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 14:49:28. #1.13#
SON DAKİKA: Orman Benim Kampanyası: Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek Amacıyla Çöp Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement