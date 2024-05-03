Orman Benim Kampanyası: Orman Yangınlarına Dikkat Çekmek Amacıyla Çöp Toplandı

Güncel

Türkiye\'nin tüm ticareti durdurması İsrail\'de paniğe neden oldu

400 TL olan nikah ücretini sığınmacılar için 10 bin TL\'ye yükseltti

Yangınlara karşı 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı

Orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla çöp topladılar

SAMSUN - Samsun'da 'Orman Benim' kampanyası çerçevesinde ormanda çöp toplama etkinliği gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ormanları korumak ve yangınlara karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde "Orman Benim" programı başlatıldı. Bu çerçevede Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası hemen yanında ormanlık alanda çöp toplama etkinliği düzenlendi. Samsun'daki kurum amirleri, öğrenciler, üniversite görevlileri ve öğrencileri orman içinde yürüyerek, doğaya zarar verebilecek tüm çöpleri topladı. Minik öğrenciler ellerinde poşetlerle çöp olan bir yer bırakmadı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Atakum Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili Kemal Yıldız, "Orman Benim. Ateş Yakmam, Orman Yangın Önlerim' kampanyası çerçevesinde tüm yurtta valilerimiz, kaymakamlarımız, il müdürlerimiz, üniversitemiz ve öğrencilerimizle hep birlikte bir farkındalık kampanyasını başlattık. Bugün tüm öğrencilerimizle ve vatandaşlarımızla ormanlarımızı temizliyoruz. Orman yangınlarına sebep olan insan atıklarını temizlemeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklıdır. Bunun önemli bir kısmı da insanların ormanlara bıraktıkları atıklardan kaynaklanıyor. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Öğrenciler ise ormanların insanlar için birer nefes olduğunu, doğayı korumanın herkesin görevi olduğunu söylediler.

Etkinlik, öğrencilere yapılan çeşitli ikramlarla son buldu.