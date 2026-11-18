Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadele eden personelin 7 gün 24 saat görev yaptığını belirterek, "Bu yıl yangınların yüzde 94'ünü 10 hektardan küçük alanlarda kontrol altına aldık." ifadesini kullandı.

Karacabey, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yapılan üç ayrı uluslararası oturumda, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir orman yönetimi alanlarındaki çalışmalarını anlattı.

"İklime Dirençli Ormanlar ve Ekosistem Restorasyonu", "Akdeniz ve Ötesi: Orman Yangınlarına Karşı Ortak Kapasite Geliştirme" ve "Dirençli Ekosistemler ve İklim Eylemi: Sürdürülebilir Ormancılık Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" başlıklı oturumlarda konuşan Karacabey, iklim değişikliğinin orman ekosistemleri üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

Karacabey, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıkların, uzayan kuraklık dönemlerinin ve aşırı hava olaylarının orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığını bildirdi.

Türkiye'nin 23,4 milyon hektarlık orman varlığının yaklaşık yüzde 64'ünün yangınlara karşı birinci ve ikinci derece hassas alanlardan oluştuğunu aktaran Karacabey, 2006-2015 döneminde yıllık ortalama 2 bin 268 olan orman yangını sayısının, 2016-2025 döneminde 2 bin 841'e yükseldiği bilgisini verdi.

"İlk müdahale süremizi 11 dakikaya düşürdük"

Karacabey, aynı dönemlerde yangınlardan zarar gören yıllık ortalama alanın 8 bin 863 hektardan 33 bin 588 hektara çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin 2002'de 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin 2026 itibarıyla 462 tona yükseldiğini vurgulayan Karacabey, şöyle devam etti:

"Hava filomuzda 28 uçak ve 119 helikopter bulunuyor. Kara gücümüzde 1953 arazöz, 878 iş makinesi ve 2 bin 766 ilk müdahale aracı görev yapıyor. Yaklaşık 28 bin personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu yatırımlarla 2003'te 40 dakika olan ortalama ilk müdahale süremizi 2026'da 11 dakikaya düşürdük. Bu yıl yangınların yüzde 94'ünü 10 hektardan küçük alanlarda kontrol altına aldık."

"Diktiğimiz fidanların üç yıl bakımını gerçekleştiriyoruz"

Karacabey, 194'ü akıllı sistemlerle donatılmış 776 gözetleme kulesi ve 14 insansız hava aracıyla ormanların izlendiğini belirterek, meteorolojik veriler, topografya ve yanıcı madde özellikleri üzerinden yangınların muhtemel yayılımının analiz edildiğini bildirdi.

Yangınların önlenmesinde toplumsal farkındalığın da kritik rol oynadığına işaret eden Karacabey, 2016-2025 dönemindeki orman yangınlarının yüzde 87'sinin doğrudan insan faaliyetleriyle ilişkili olduğunu dile getirdi.

Karacabey, yangın sonrası iyileştirme çalışmalarında yalnızca ağaçlandırmaya değil, toprak, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatının korunmasına da odaklandıklarını anlattı.

Doğal gençleşmenin mümkün olduğu sahalarda ekosistemin kendisini yenilemesini desteklediklerine dikkati çeken Karacabey, "İhtiyaç duyulan alanlarda doğal tür kompozisyonuna ve ekolojik koşullara uygun ağaçlandırma ve rehabilitasyon yapıyoruz. Diktiğimiz fidanların üç yıl boyunca bakımını gerçekleştiriyor, kuruyanların yerine tamamlama dikimleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya uluslararası ormancılık eğitiminde bölgesel merkez olacak

Karacabey, orman yangınları ve iklim değişikliğiyle mücadelenin uluslararası işbirliğini zorunlu kıldığını, Antalya Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin bu alandaki rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Merkezde yangın davranışının modellenmesi, erken uyarı sistemleri, İHA kullanımı, yangın simülasyonları ve bütünleşik yangın yönetimi alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildiğini aktaran Karacabey, merkezi daha geniş bir coğrafyaya hizmet veren uluslararası bir eğitim merkezi olarak geliştirmek istediklerini bildirdi.

Karacabey, COP31 kapsamında FAO, Dünya Bankası gibi uluslararası paydaşlarla gerçekleştirilen görüşmelerin ortak projelere dönüşmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, havza ıslahı ve yangın sonrası restorasyon deneyimimizi paylaşmaya hazırız. Özellikle iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen ve teknik kapasitesi sınırlı ülkelerle bilgi ve teknoloji paylaşımını öncelikli görüyoruz. Bu ortaklıkların sahada uygulanabilir projelere ve ölçülebilir sonuçlara dönüşmesini önemsiyoruz."