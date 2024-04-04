Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

Orman Haftası etkinleri kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) fidanlar toprakla buluşturuldu.
Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu, Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar, Havza OSB Müdürü Hasbi Altunbaş ile eski belediye başkanı Sebahattin Özdemir'in katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.
Ayvat, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimleri ile fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.
Konuşmaların ardından bin sedir ve badem fidanı toprakla buluşturuldu.
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