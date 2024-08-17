Orman Şefi ve Çalışma Arkadaşları Yangınla Mücadeleye Devam Etti - Son Dakika
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Orman Şefi ve Çalışma Arkadaşları Yangınla Mücadeleye Devam Etti

Orman Şefi ve Çalışma Arkadaşları Yangınla Mücadeleye Devam Etti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken trafik kazası geçiren orman şefi ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönerek yangınla mücadelelerini sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanı'nın uyarılarına rağmen ekip, yangın bölgesine geri döndü.

17.08.2024 20:17
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde önceki gün çıkan ve 700 hektarlık alanda etkili olan orman yangınına giderken yolda trafik kazası geçiren orman şefi ve 2 çalışma arkadaşı, yaraları iyileşmeden görevlerine dönerek yangınla mücadelelerini sürdürdü.

Eceabat Orman İşletme Şefliğinde görevli Orman Şefi Ahmet Yüksel ve iki çalışma arkadaşının içinde bulunduğu 17 AAC 399 plakalı pikap, Büyükanafarta köyü yakınlarında başladığı bildirilen yangına müdahaleye giderken bir otomobille çarpıştı.

Kazada Yüksel ile 2 orman işçisi yaralanarak Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından sahaya geri döndü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere sıralı tüm müdür ve amirlerinin 'dinlenin, istirahat edin' uyarılarına rağmen yangın bölgesine geri dönen Ahmet Yüksel ve 2 orman işçisi çalışmalara başladı.

"Çanakkale ruhuyla burada mücadeleye katıldım"

Orman Şefi Ahmet Yüksel, AA muhabirine, yaşanan kaza ve sonrası hakkında bilgi verdi.

Yüksel, 15 Ağustos sabahı gelen ihbar üzerine bölgenin tehlikeli bir alan olması nedeniyle anında müdahale için yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yangına giderken Bigalı köyü civarında bir trafik kazası geçirdik. Yaralamalı bir trafik kazası idi. İlk önce Eceabat Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Bu süreçte bilincim açıktı. Tedavi sürecim devam ederken yangınla alakalı sürekli bilgi akışı geliyordu. Yangının büyüdüğü ile alakalı. Bu süreçte tedavim de olumlu bir şekilde devam ediyordu. Doktorlardan tek istediğim beni bir an önce taburcu etmeleriydi. Çünkü yangının gerçekleştiği alan kendi sorumluluk alanım. Saat 15.00 gibi hastaneden taburcu olduktan sonra doktorların bütün ısrarlarına rağmen, yangına gitmemem için özellikle rapor yazmalarına rağmen saat 17.00 gibi yangın sahasına geldim."

Yangın sahasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile görüştüklerini anlatan Ahmet Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onların da ısrarlarına rağmen geri döndüm. Dinlenmemi tavsiye etmelerine rağmen Çanakkale ruhuyla beraber burada mücadeleye katıldım. İki gün boyunca da yangını kontrol altına alabilmek için bütün ekip arkadaşlarımızla, orman teşkilatı ile beraber canla başla mücadele ettik. Bütün ekip arkadaşlarımız aynı cesareti, belki daha fazlasını gösterdiler. Burada hortumun başında, arazözün de, sahada olan arkadaşlarımın yanında onlara destek olmak istedim. Bu ekip işi, bütün ekibimizle beraber iki gün boyunca mücadele ederek yangını kontrol altına aldık. Şu anda da soğutma çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orman Şefi ve Çalışma Arkadaşları Yangınla Mücadeleye Devam Etti - Son Dakika

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