Orman yangınına müdahale için helikopter görevlendirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Eceabat/ Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" açıklamasını yaptı.

MSB, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın bir adet S-70 tipi helikopter görevlendirdiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Eceabat/Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığımız tarafından 1 adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.