Orman Yangınına Müdahaleye Giden Araç Şarampole Yuvarlandı: 1 Şehit, 5 Yaralı

OSMANİYE'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken şarampole yuvarlanan arazözdeki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 9.00 sıralarında, Karayiğit köyü Hovacan Deresi mevkisinde meydana geldi. Orman yangınına müdahaleye giden Kanlıgeçit Orman İşletme Şefliği'ne ait Ali Aydın Kar yönetimindeki arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki orman işçilerinden Adem Nazım Demirel'in kaza yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan sürücü Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Kürşat İren, Suat Metin ve Ali Tekerek, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,