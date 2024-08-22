Orman Yangınında Evi Yanan Çiftçi: Sadece Bir Kedimiz Kurtuldu - Son Dakika
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Orman Yangınında Evi Yanan Çiftçi: Sadece Bir Kedimiz Kurtuldu

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınında evi yanan çiftçi Şevket Arı, yaşadığı anları anlattı. Arı, yangından sadece bir kedilerinin kurtulduğunu belirtti.

22.08.2024 20:29
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MANİSA'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evi yanan çiftçi Şevket Arı, o anlarını anlattı. Arı, "Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece bir kedimiz kurtuldu" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'ye sıçrayan orman yangını geniş bir alana yayıldıktan sonra yaklaşık 90 saatin ardından havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkisinde bulunan evli ve 1 çocuk babası Şevket Arı'ya (67) ait ev tamamen yandı. Yangında Arı'ya ait evin yanı sıra tavukları ve arıları da öldü.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Yaşanan o anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Arı, "Yangın bölgesinde bulunan arkadaşlarım telefonla beni arayıp, 'Orayı acil terk edin alevler size doğru geliyor' dedi. Biz buradaki inek ve koyunlarımızı alıp, hemen arka tarafa götürdük. Fakat annemi evden çıkaramadık. Evin toprak örtü olduğu için yangından etkilenmeyeceğini söyledi. Anneme 'yangın bildiğin gibi değil' dedim. 'Her yer yanıyor' dedim. Onları gönderdikten sonra kendim burada kaldım, çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık. Sadece canımızı kurtardık. Yangından kurtulan bir tek kedimiz kalmış, ona da ekmek getirdim. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Halimize şükür şimdilik" diye konuştu.

Orman Yangınında Evi Yanan Çiftçi: Sadece Bir Kedimiz Kurtuldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınında Evi Yanan Çiftçi: Sadece Bir Kedimiz Kurtuldu - Son Dakika

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