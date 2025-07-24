Orman Yangınında Hayatını Kaybedenlerin Naaşları Adli Tıp'a Sevk Edildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü 10 kişinin naaşlarının kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmekte olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilen orman şehitlerimizin naaşları kimlik tespiti ve DNA incelemesi için Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığına sevk edilmektedir." ifadesini kullandı.