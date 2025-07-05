Orman Yangınında Yaralanan Orman İşçisi Şehit Oldu

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Ödemiş'teki orman yangınına müdahale ederken yaralanan orman işçisi Ragıp Şahin'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanımızı korumak için mücadele verirken yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan orman işçimiz Ragıp Şahin şehit olmuştur. Yeşil vatanı canı pahasına savunan kahraman kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Orman camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.