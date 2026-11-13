Orman yangınıyla mücadelede şehit olan AKUT gönüllüsü Arslan anısına Yozgat'ta hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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Orman yangınıyla mücadelede şehit olan AKUT gönüllüsü Arslan anısına Yozgat'ta hatıra ormanı oluşturuldu

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Orman yangınıyla mücadelede şehit olan AKUT gönüllüsü Arslan anısına Yozgat\'ta hatıra ormanı oluşturuldu
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2025'te çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan anısına Yozgat'ta hatıra ormanı oluşturuldu.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2025'te çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü Bayram Eren Arslan anısına Yozgat'ta hatıra ormanı oluşturuldu.

Yozgat-Sivas kara yolu Çalatlı mevkisinde düzenlenen törende konuşan Yozgat Orman İşletme Müdürü İslam Uslu, Bayram Eren Arslan'ın hatırasını yaşatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Arslan'ın 23 Temmuz 2025'te Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında hayatını kaybettiğini hatırlatan Uslu, "Kendisi AKUT bünyesinde görev yapıyordu ve yangınla mücadeleye gönüllü katıldı. Gönüllü katılması bizim için ayrıca bir gurur kaynağı çünkü insanların bir görev zorunluluğu olmadan böyle olağanüstü durumlarda gönüllü görev alması, bizim için ayrı bir önem taşıyor. Aziz kardeşimizin hatırasını yaşatabilirsek ne mutlu bize. Mekanı cennet olsun. Hatırasını kalbimizde yaşatacağız. Daha fazla fidanı toprakla buluşturup bu güzel yeri onun aziz hatırasına saklayacağız." diye konuştu.

Şehidin babası Gürsel Arslan da oğlunun anısına Eskişehir'de hatıra ormanı oluşturulduğunu, Ankara'da da benzer bir program düzenleneceğini belirterek, bu kapsamda binlerce fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Oğlunun hatırasının yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Çocuğumun adı nerede yaşatılıyorsa bayrağımız nerede dalgalanıyorsa ben oradayım. Bütün ormancı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Emek verdiler. Çocuğumun adını yaşatmak için çok uğraşıyorlar. Ben de her zaman oğlumun izinden gideceğim. Onun yaptığı işleri sürdürmeye çalışacağım. Elimden geldiğince her tarafı yeşillendirmeye çalışacağım." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, 550 fidanı toprakla buluşturdu.

Programa Yozgat Vali Yardımcısı İdris Koç, Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcısı Türkay Karaçay, Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Orman yangınıyla mücadelede şehit olan AKUT gönüllüsü Arslan anısına Yozgat'ta hatıra ormanı oluşturuldu - Son Dakika
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