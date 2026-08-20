Orman Yangınları için Uyarı

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, bu yılın yaz döneminde yaklaşık 1200 orman yangını çıktığını belirterek, vatandaşlara "Yaz mevsimi henüz bitmiş değil. Eylül ayının da sıcak geçmesi bekleniyor. Orman yangınları açısından hala riskli bir dönemin içerisindeyiz. Başta orman köylülerimiz olmak üzere vatandaşlara sesleniyorum; lütfen yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım." uyarısında bulundu.

Aslan, AA muhabirine, yaklaşık üçte biri ormanlarla kaplı olan Türkiye'nin toplam orman varlığının 23 milyon hektarı bulduğunu belirterek, ormanların "yeşil vatan" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Havaların ısınması ve yaz aylarıyla birlikte yurdun birçok yerinde orman yangını çıktığını anımsatan Aslan, şöyle konuştu:

"Kayıtlara baktığımızda bu yıl yaklaşık 3 bin 500 yangına müdahale edilmiş. Bu 3 bin 500 yangının yaklaşık 1200'ü orman yangını. Henüz yangın sezonu bitmiş değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 29 Temmuz'daki Kabine Toplantısı'nın ardından orman yangınlarına dikkati çekerek, vatandaşları uyarmıştı. Biz de yazın geride kalan günleri için uyarıda bulunmak istiyoruz. Yaz mevsimi henüz bitmiş değil. Eylül ayının da sıcak geçmesi bekleniyor. Orman yangınları açısından hala riskli bir dönemin içerisindeyiz. Başta orman köylülerimiz olmak üzere vatandaşlara sesleniyorum; lütfen yağışlar başlayıncaya kadar gözümüzü dört açalım. Çünkü ülkemizde orman yangınlarının yüzde 85 ila 90'lık bölümü insan eliyle (ihmal, dikkatsizlik veya kasıt) çıkıyor. Orman bölgesindeki şüpheli kişileri güvenlik güçlerine bildirelim. Yakılan ateşleri söndürdüğümüzden emin olalım. Orman, ateş yakılan yere uzak olabilir ama bu sene yağışların yoğun olmasından dolayı kırsalda otlar fevkalade büyüdü ve yaz sıcaklarında bir örtüye dönüştü. Eğer rüzgar da varsa kuruyan bu otlar yangını adeta benzin dökülmüş gibi etkiliyor."

"İşçi sayısı artırılarak ikili vardiya sistemine geçilmeli"

Aslan, Türkiye'de Hatay'dan İstanbul'a kadar olan kıyı kesiminin orman yangını açısından yüksek riske sahip olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğümüz özverili personeliyle 7 gün 24 saat esasıyla görevde. İşçi yetersizliği nedeniyle yaz aylarında Orman Genel Müdürlüğümüz Karadeniz bölgesinden Akdeniz bölgesine işçi kaydırıyor, oralarda konuşlandırıyor. Bugüne kadar bu sistemle işçilerimiz fedakarca görev yapıyor ama artık işçi sayısı artırılarak, ikili vardiya sistemine geçilmeli. 15 gün bir vardiya gece, diğer vardiyada gündüz çalıştırılmalı. Böylece işçimiz dinlenmiş şekilde yangınlara müdahale etmeli."

"Yangını çıkartanlar için cezalar daha da caydırıcı olmalı"

Orman yangınlarına sebep olanlar için cezaların daha da caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan Aslan, son çıkan orman yangınlarının ardından yargı süreçlerinin hızlı şekilde yürütülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yargı sürecinin ve cezaların kamuoyuyla paylaşılmasının caydırıcı özelliğine de dikkati çeken Aslan, "Orman yangınına sebep olanlara verilen cezalar daha da caydırıcı olmalı. Cezaların caydırıcı olmasının yanında, cezalandırılan kişilerin kamuoyuna duyurulması da gerekiyor. Kamuoyunda bu konuda bir farkındalığın olması lazım. Bu konuda Adalet ve İçişleri bakanlıklarının fevkalade uyumlu çalıştığını görüyoruz. Bu uyum bizim için memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.