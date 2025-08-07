Orman Yangınları İnsan Kaynaklı Artıyor - Son Dakika
Orman Yangınları İnsan Kaynaklı Artıyor

07.08.2025 11:22
WMO uzmanı Sara Basart, iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirtti.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nde (WMO) Bilimsel Uzman olarak çalışmalar yürüten Sara Basart, son dönemde iklim değişikliğinin de etkisiyle dünya genelinde artan orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Basart, Avrupa'da devam eden orman yangınlarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu yangınların güncel bir konu olduğunu söyledi.

Yangınların arttığına ilişkin haberler görüldüğüne değinen Basart, "Bu yangınlar çok önemli bir iklim bileşenine sahip. Sıcaklıkların ve kuraklık koşullarının artması orman yangını riskini artırıyor." dedi.

Basart, orman yangınlarının sayısının her yıl artmasının, hükümetlerin bu riski azaltmak için kaynaklarını hareket geçirmesi gerektiğinin işareti olduğunu belirtti.

Yangınların insanların etkisiyle de başladığını anımsatan Basart, "Orman yangınları bazen bir insan etkileşimi, bazen ise tutuşma nedeniyle meydana geliyor ancak vakaların çoğu insan kaynaklı. Ülkelerin ve bölgelerin yangınla mücadele stratejileri, bu yangınların mevcut ve genişleme riskini azaltmak açısından önemli." diye konuştu.

Basart, iklim değişikliğiyle bağlantılı olan kuraklık ve ısı dalgalarının genişlemesinin orman yangınları riskini artırdığına da dikkati çekti.

Akdeniz ülkeleri için orman yangını riski yüksek

Özellikle Akdeniz ülkeleri için orman yangını riskinin daha fazla olduğunu vurgulayan Basart, "Elimizdeki tüm iklim projeksiyonları ve tahminleri bize (Avrupa) bölge ile Akdeniz bölgesinde sıcaklıkların arttığını ve aynı zamanda şiddetli kuraklık riskinin daha yüksek olduğu gösteriyor." dedi.

Basart, bu iki durumun, yangın riskinin ve sayısının artması hakkında fikir verdiğine işaret ederek, orman yangınlarının meteorolojik koşulların yanı sıra arazi şartları ile bağlantılı olduğunun altını çizdi.

Orman yangınlarının bazı Avrupa ülkeleri ve Akdeniz bölgesinde en önemli hasat zamanında yaşandığını dile getiren Basart, WMO'nun bu yangınlarla ilişkili hava kirliliğini azaltmak için ülkeleri desteklediğini belirtti.

AB ülkelerinde bu yıl 292 bin 855 hektar alan yandı

AA muhabirinin Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında 29 Temmuz itibarıyla 292 bin 855 hektar büyüklüğünde alan yandı.

Söz konusu kayıp bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. AB ülkelerinde 1 Ocak-29 Temmuz döneminde 1339 orman yangını çıktı.

Öte yandan, 2024'te 900 orman yangını çıkarken, 2006-2024 döneminde ortalama yangın sayısı 597 oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Orman Yangınları, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

