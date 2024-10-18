Orman Yangınlarına Müdahale Devam Ediyor

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(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dünden bu yana 35 yangına müdahale edildiğini, Muğla, Dalaman ve Menteşe'de devam eden yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

OGM, X sosyal medya hesabından dünden beri müdahale edilen orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. OGM'nin paylaşımı şöyle:

"Her ne kadar hava sıcaklıkları düşük olsa da şiddetli rüzgar yeşil vatan için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Dünden bu yana meydana gelen toplam 3?5 yangına müdahale ettik. Muğla, Dalaman ve Menteşe'de ise devam eden yangınları en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."