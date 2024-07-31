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Orman yangınlarından etkilendi, küresel soruna çözüm buldu

SİVAS - Sivas'Ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 2 arkadaş orman yangınlarından etkilenerek proje tasarladı. 27 kilometrekarelik bir alanı tarayan cihaz geliştiren öğrenciler yapay zeka kullanarak yangınları tespit edebiliyor.

Sivas'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 2 öğrenci, orman yangınlarından etkilenerek proje tasarladı. Yapay zeka destekli bir proje tasarlayan öğrenciler, ormanlık alanların derinliklerinde dahi yangın çıksa fark edebilecek bir sistem oluşturdu. Tasarlanan cihaz ile 27 kilometrekarelik bir alan kamera ile taranarak herhangi bir alev veya duman gördüğünde komuta merkezine alarm gönderiyor. Alarmın yanı sıra sisteme kayıtlı cep telefonuna yangının başladığı konum kısa mesaj olarak iletiliyor.

27 kilometrekarelik alanı tarıyor

Proje hakkında bilgiler veren Bilsem öğrencisi Kerem Mert Kor, "Bildiğiniz üzere orman yangınları ülkemizde her yaz büyük alanların yok olmasına sebep olmakta. Bunlar da ülkemize ekonomik ve kültürel açıdan zarar vermekte. Bu sebeple bu projeyi yaptık. Bu projede yapay zekayı kullandık. Projemiz, üstüne koyduğumuz kamera sayesinde yapay zeka mimarileri ile yangın olup olmadığını anlamakta, 360 derece dönebilmekte ve bu sayede 27 kilometrekarelik bir alanı taramaktadır. Herhangi bir yangın tespit ettiğinde ilgili birimlere haber verebilmekte. İhbar olmadan yangın tespit edilememekte. Bundan dolayı yangınlar büyük alanlara yayılmakta. Bu proje ile daha erken tespit edilip daha az alanın yanmasını sağlamak" diye konuştu.

"Küresel soruna el uzattık"

Tatile gittiği bölgede yangın çıkan ve bundan etkilenerek bu projeyi tasarladığını söyleyen Bilsem öğrencisi Halil Yiğit Şenol, "Hocamız bize proje bulur musunuz? dediğinde biz de bu projeyi bulduk. Orman yangınlarını belirli bir mesafeden tespit ederek gerekli birimlere aktaran bir sistem olarak tasarladık. İçerisinde bir motor kullanarak 360 derece dönebilen bir sistem yaptık. Yangını tespit ederse içerisindeki modül ile orman yangını olup olmadığını tespit ediyor. Tespit ettiğinde de kısa mesaj olarak ihbar edebiliyor. Projeyi yapmak bir aylık bir zamanımızı aldı daha sonrasında başvurduk ve 3'üncü olduk. Orman yangınları küresel bir sorun, bu küresel soruna Sivas Bilsem olarak el uzattık çözüm bulduk ve tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.