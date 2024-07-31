Orman yangınlarından etkilendi, küresel soruna çözüm buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Orman yangınlarından etkilendi, küresel soruna çözüm buldu

Sivas'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 2 öğrenci, orman yangınlarından etkilenerek yapay zeka destekli bir proje tasarladı. Tasarlanan cihaz, 27 kilometrekarelik bir alanı tarayarak yangınları tespit edebiliyor ve alarm gönderiyor. Proje, orman yangınlarının erken tespit edilmesini sağlayarak daha az alanın yanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

31.07.2024 23:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman yangınlarından etkilendi, küresel soruna çözüm buldu

SİVAS - Sivas'Ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim alan 2 arkadaş orman yangınlarından etkilenerek proje tasarladı. 27 kilometrekarelik bir alanı tarayan cihaz geliştiren öğrenciler yapay zeka kullanarak yangınları tespit edebiliyor.

Sivas'ta Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 2 öğrenci, orman yangınlarından etkilenerek proje tasarladı. Yapay zeka destekli bir proje tasarlayan öğrenciler, ormanlık alanların derinliklerinde dahi yangın çıksa fark edebilecek bir sistem oluşturdu. Tasarlanan cihaz ile 27 kilometrekarelik bir alan kamera ile taranarak herhangi bir alev veya duman gördüğünde komuta merkezine alarm gönderiyor. Alarmın yanı sıra sisteme kayıtlı cep telefonuna yangının başladığı konum kısa mesaj olarak iletiliyor.

27 kilometrekarelik alanı tarıyor

Proje hakkında bilgiler veren Bilsem öğrencisi Kerem Mert Kor, "Bildiğiniz üzere orman yangınları ülkemizde her yaz büyük alanların yok olmasına sebep olmakta. Bunlar da ülkemize ekonomik ve kültürel açıdan zarar vermekte. Bu sebeple bu projeyi yaptık. Bu projede yapay zekayı kullandık. Projemiz, üstüne koyduğumuz kamera sayesinde yapay zeka mimarileri ile yangın olup olmadığını anlamakta, 360 derece dönebilmekte ve bu sayede 27 kilometrekarelik bir alanı taramaktadır. Herhangi bir yangın tespit ettiğinde ilgili birimlere haber verebilmekte. İhbar olmadan yangın tespit edilememekte. Bundan dolayı yangınlar büyük alanlara yayılmakta. Bu proje ile daha erken tespit edilip daha az alanın yanmasını sağlamak" diye konuştu.

"Küresel soruna el uzattık"

Tatile gittiği bölgede yangın çıkan ve bundan etkilenerek bu projeyi tasarladığını söyleyen Bilsem öğrencisi Halil Yiğit Şenol, "Hocamız bize proje bulur musunuz? dediğinde biz de bu projeyi bulduk. Orman yangınlarını belirli bir mesafeden tespit ederek gerekli birimlere aktaran bir sistem olarak tasarladık. İçerisinde bir motor kullanarak 360 derece dönebilen bir sistem yaptık. Yangını tespit ederse içerisindeki modül ile orman yangını olup olmadığını tespit ediyor. Tespit ettiğinde de kısa mesaj olarak ihbar edebiliyor. Projeyi yapmak bir aylık bir zamanımızı aldı daha sonrasında başvurduk ve 3'üncü olduk. Orman yangınları küresel bir sorun, bu küresel soruna Sivas Bilsem olarak el uzattık çözüm bulduk ve tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Sivas, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınlarından etkilendi, küresel soruna çözüm buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:15:21. #1.11#
SON DAKİKA: Orman yangınlarından etkilendi, küresel soruna çözüm buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement