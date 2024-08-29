Orman Yangınlarını Söndürenlere Eleştiri: Örgütlü Kötülük - Son Dakika
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Orman Yangınlarını Söndürenlere Eleştiri: Örgütlü Kötülük

Orman Yangınlarını Söndürenlere Eleştiri: Örgütlü Kötülük

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, orman yangınlarını söndürmek için mücadele edenleri eleştiren terörizmin sözcüleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türkyılmaz, orman yangınlarının çıkış sebeplerinin çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, orman yangınlarıyla mücadelede devletin güçlü yeşil vatan ordusuna sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumsal tedbirlerin alınması gerektiğini ve cezaların artırılması gerektiğini söyledi.

29.08.2024 17:47
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Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, son zamanlarda terörizmin sözcülüğüne soyunan bir ekip tarafından orman yangınlarına sebep olanların değil orman yangınlarını canı pahasına söndürmek için mücadele eden "Yeşil Vatan" savunucularının eleştirildiğini belirterek, "Bu, en basit tanımıyla örgütlü kötülük, bir adım sonrası da vatan hainliği ile tanımlanabilecek bir pespayeliktir." dedi

Türkyılmaz, orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin odanın genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Orman yangını sayısının küresel ısınmayla arttığına ancak yangın çıkış sebeplerinin yüzde 90 oranında insan kaynaklı olduğuna işaret eden Türkyılmaz, "Bu aslında düşünmemiz gereken üzerinde çokça tefekkür etmemiz ve çözüm bulmamız gereken bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinin en güçlü yeşil vatan ordusuna ve ekipmanına sahip. 2021 yılı orman yangınlarından çıkartmış olduğu dersle ulaştığı istatistiksel rakamlara baktığımızda 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA'yla hava filosunu çok ciddi manada güçlendirildi." diye konuştu.

Türkyılmaz, yangınları söndürmede insanın en büyük faktör olduğunu vurgulayarak, 45 bin kişilik Orman Genel Müdürlüğü (OGM) teşkilatının canla başla çalıştığını anlattı.

Orman yangınlarıyla mücadelede vardiya sistemine geçilmesinin, özellikle yangınlarda mühendisinden işçisine tüm personelin insani koşullarda istirahatine imkan verilmesinin gerekliliğini vurgulayan Türkyılmaz, orman yangınlarının siyaset üstü bir konu olduğunu ve bu konuya dikkatle yaklaşılması gerektiğini söyledi.

"Toplumsal tedbir almamız lazım"

Türkyılmaz, anız yakanlara da değinerek, "Yangının çıkmaması için toplumsal tedbir almamız lazım. Devletin piknik yeri olarak belirlediği alanlar dışında hiçbir vatandaşımız piknik ihtiyacını gidermeye maksatlı piknik yapmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkyılmaz, cezaların artırılarak güncellenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Belediye ekiplerinin kırsaldaki yangınlara uzak kaldıklarını ve müdahale edemediklerini, bu nedenle görevin OGM'ye kaldığını belirten Türkyılmaz, bu durum nedeniyle ormandaki yangını söndürmek için geç kalınabildiğini anlattı.

Türkyılmaz, "O nedenle belediyelerinden makine ekipmanını, teşkilat yapılarını gözden geçirterek kırsal alan yargılarına müdahale edecek şekilde bir tedbir almalı. Bir dumana bile orman teşkilatından uçak ve helikopter isteniyor. Belki bir arazözle çözülebilecek bir iş, kamuoyu algısının yanlış yere yönlendirilmiş olması sebebiyle endişe edilerek devletin uçağı kalkıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bir kesimin yangını çıkaranları değil de söndürmeye çalışanları suçladığını belirten Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda terörizmin sözcülüğüne soyunan bir ekip tarafından orman yangınlarına sebep olanlar değil orman yangınlarını canı pahasına söndürmek için mücadele eden Yeşil Vatan savunucuları eleştirilmektedir. Bu en basit tanımıyla örgütlü kötülük, bir adım sonrası da vatan hainliği ile tanımlanabilecek bir pespayeliktir."

Kaynak: AA

Hasan Türkyılmaz, Çevre, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınlarını Söndürenlere Eleştiri: Örgütlü Kötülük - Son Dakika

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