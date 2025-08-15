Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1 Haziran'dan bu yana orman yangınlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yılbaşından itibaren yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde inşa edilen Obrucak Barajı'nın açılış töreninde konuştu. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci, Halil Uluay, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, protokol üyeleri siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, orman yangınları ve iklim değişikliğinin etkilerine değinerek, "Hepimizin malumu tarım sektörü, özellikle gıda arz güvenliği bağlamında artık bütün ülkeler için bir milli güvenlik meselesi. Ama bu konunun sadece bu bağlamda irdelenmesi değil, aynı zamanda küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin gıda arz güvenliğini ne kadar zorladığını, ne kadar farklı sınamalarla karşı karşıya bıraktığı da bir gerçek. Bunun en önemli yansıması kamuoyunun da çok yakından takip ettiği üzere orman yangınları. 1 Haziran'dan bu yana orman yangınlarıyla çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Yılbaşından itibaren yaklaşık 5 binden fazla yangına müdahale ettik. Havanın sıcak olması, nemin düşük olması, rüzgarın çok şiddetli olması, orman yangınlarının ya da orman yangınlarına sebep olacak herhangi bir yangının orman dışı da olsa başlangıcına sebep olması, buna ortam hazırlaması açısından son derece kritik. Bunu her seferinde farklı ortamlarda, farklı platformlarda ifade ediyoruz. Dikkatsizce sebep olunabilecek bir kıvılcım, koskocaman bir ekosistemi, binlerce dönümü ve orada yaşayan bütün canlıları yok etmek için maalesef yeterli bir gerekçe oluşturabiliyor" diye konuştu.

'TASARRUFLU KULLANMAKTAN BAŞKA ÇIKAR YOLUMUZ YOK'

Sulama yatırımlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, " Türkiye'nin Akdeniz havzasında olan bir ülke olmasıyla küresel iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileneceğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Artan kuraklıkların, yangınların, taşkınların, afetlerin ve ekosistem kayıplarının son derece yıkıcı bir iklim kriziyle bütün dünyayı ve özelinde de bizim ülkemizi karşı karşıya bırakması potansiyelinin yüksek olduğunun farkında olmamız gerekir. İklim değişikliğinin su kaynaklarımıza olan etkisini bizler Tarım Orman Bakanlığı olarak 100 yıllık projeksiyonlarla ortaya koyuyoruz. Havzalarımızdaki su varlığımızı buna göre yönetiyoruz. Ancak ifade etmem gerekir ki bu 100 yıllık projeksiyonlarda eğer her damlasına gözümüz gibi bakıp tasarruflu, verimli gerçekleştirmezsek, büyük bir problemle karşı karşıya kalmamız aşikar. Dolayısıyla bizim su kaynaklarımızı verimli ve tasarruflu kullanmaktan başka hiçbir çıkar yolumuz yok" ifadelerini kullandı.

'11 TESİS MİLLETİMİZİN HİZMETİNE SUNULDU'

Bakan Yumaklı, sulama yatırımlarına ilişkin bilgi verdiği konuşmasına şöyle devam etti:

"3,4 trilyonluk yatırım, 11 bin su ve sulama tesisi aziz milletimizin hizmetine sunuldu. İçme suyu tesisleri, taşkın koruma yapıları, atık su arıtma tesisleri, yeraltı barajları, bunların hepsi bir bütün halinde suyumuza sahip çıkmak, dolayısıyla da vatanımıza sahip çıkmak adına bizim görevimiz, mükellefiyetlerimiz. Su ve sulama yatırımlarından Kastamonu'nun ne kadar pay aldığına dair de birkaç rakamı burada tekrar etmek istiyorum. 9 baraj, 8 gölet, 4 yeraltı depolamasını tamamladık ve Kastamonu'da 151 milyon metreküplük su depolama hacmine ulaştık. Yıllık ortalama enerji üretim potansiyeli 325 milyon kilovat saat olan 12 hidroelektrik santrali inşa ettik. 207 bin dekarlık bir araziyi sulayacak 10 sulama tesisini tamamladık. Böylece bunların Kastamonu ekonomisine olan katkısı yaklaşık 2,6 milyar lira. 92 taşkın kontrol tesisini hizmete sunduk. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür. Burada çok kıymetli belediye başkanlarımız var. Taşkın hadiselerinden en fazla etkilenen başkanlarımız, vatandaşlarımız var. Kastamonu bu manada taşkın tesisleri açısından son derece önemli bir şehir. Eğer biz son iki senede herhangi bir taşkın hadisesini Kastamonu'da konuşmuyorsak, işte benim bu bahsetmiş olduğum hizmete alınan taşkın tesisleri sebebiyledir. 137 tesis toplamda ve 37 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Bugün bu hizmet halkasına çok önemli bir yatırımı açarak devam ediyoruz. Açılışını yapacağımız bu barajın, 30 milyon metreküplük bir depolama hacmi var. Hem Kastamonu'nun tarımına bereket katacak hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak. Barajın gövdesindeki dolgu malzemesinin 1 milyon metreküp olduğunu söyledi arkadaşlar. Sulama tesisinin yanında ayrıca enerji de üretecek bu baraj. Toplam maliyeti 1,2 milyar lira. Bu baraj depoladığı su ile 140 bin 860 dekarlık bir araziyi sulayacak."